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Иностранцы получили право регистрировать в своем жилье в России родственников

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вступил в силу закон, который дает право иностранцам - собственникам жилья в России - регистрировать в этом жилье других иностранцев, в том числе своих родственников, а также лиц без гражданства.

Закон был принят ради упрощения миграционного учета и позволит всем категориям иностранцев - собственников жилья - выступать принимающей стороной, разъяснила пресс-служба МВД.

Участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в Россию срок, в течение которого они освобождаются от постановки на учет по месту пребывания, увеличен до 30 дней со дня прибытия.

Если принимающая сторона в момент приезда иностранца находится за границей, то прибывший сам будет должен уведомить орган миграционного учета о своем фактическом месте пребывания.

Заявление о регистрации (снятии с регистрации) по месту жительства иностранцы теперь смогут подать не только лично, но и по интернету через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Через него же они смогут встать на учет по месту пребывания или сняться с учета.

МВД

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