РФ потребовала от Великобритании не политизировать инцидент с Навальным

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил британской стороне о недопустимости голословных обвинений и политизации ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщили в понедельник в посольстве России в Великобритании.

"С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России", - говорится в комментарии российской дипмиссии в Лондоне, поступившем в "Интерфакс".

Российская сторона также обратила внимание на то, что Германия не готова дать ответ на официальный запрос, направленный ей российскими компетентными органами. В дипмиссии подчеркнули: "В связи со звучащими предположениями об отравлении Навального запрещенным химическим веществом Келин подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия".

Ранее в понедельник стало известно, что российского посла в Лондоне вызывали в МИД Великобритании.

В берлинской клинике Charite Навального вывели из медикаментозной комы, он начал реагировать на обращения. Пациента постепенно будут отключать от искусственной вентиляции легких.

В ФРГ на прошлой неделе заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". В России говорят о политической подоплеке ситуации.