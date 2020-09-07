Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

Футбольные фанаты осуждены за гибель человека на вокзале в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Четверо футбольных болельщиков, включая лидера фан-группы ЦСКА, устроивших два года назад на Курском вокзале Москвы массовую драку, в которой один человек погиб и еще двое были ранены, получили от шести до 11 лет колонии строгого режима, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Она напомнила, что ранее коллегия присяжных признала их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, хулиганстве и умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью.

Марковская не уточнила имен осужденных, между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о лидере фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрии Денисове, Алексее Жуманове, Иване Стеняеве и Михаиле Милевском.

Как установили следствие и суд, в ночь на 27 июля 2018 года на платформе Курского вокзала во время стоянки пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" в результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летний пассажир получил травмы, от которых умер. Кроме того, пострадали еще два пассажира поезда, они получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщалось, в тот день в Нижнем Новгороде состоялся матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграли "Локомотив" и ЦСКА. Драка пассажиров поезда произошла на бытовой почве, некоторые ее участники были пьяны. Все они были задержаны.

Позднее московский суд арестовал лидера фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова и еще трех участников драки.

Между тем, в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре "Интерфаксу" рассказали, что конфликт начался еще в поезде, который ехал из Петербурга в Нижний Новгород. В результате одному из участников были причинены незначительные травмы.

"Пострадавший в ходе конфликта пассажир позвонил по телефону своим друзьям, попросил приехать на Курский вокзал города Москвы и оказать ему помощь. Приехав на вокзал, молодые люди избили двух вышедших на платформу мужчин, на которых как на своих обидчиков указал их знакомый. Оставив пострадавших лежать на платформе, нападавшие с места происшествия скрылись", - сообщили в надзорном ведомстве.

Москва

Новости по теме

Новости

Настоятеля оренбургской обители милосердия будут судить за педофилию

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Многодетные семьи под Петербургом получили заминированные участки

Многодетные семьи под Петербургом получили заминированные участки

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции
Навальный попал в больницу

Навального вывели из комы

Навального вывели из комы

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов
Пандемия коронавируса

Первые поставки COVID-вакцины в клиники начнутся на следующей неделе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');