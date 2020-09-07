Футбольные фанаты осуждены за гибель человека на вокзале в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Четверо футбольных болельщиков, включая лидера фан-группы ЦСКА, устроивших два года назад на Курском вокзале Москвы массовую драку, в которой один человек погиб и еще двое были ранены, получили от шести до 11 лет колонии строгого режима, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Она напомнила, что ранее коллегия присяжных признала их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, хулиганстве и умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью.

Марковская не уточнила имен осужденных, между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о лидере фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрии Денисове, Алексее Жуманове, Иване Стеняеве и Михаиле Милевском.

Как установили следствие и суд, в ночь на 27 июля 2018 года на платформе Курского вокзала во время стоянки пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" в результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летний пассажир получил травмы, от которых умер. Кроме того, пострадали еще два пассажира поезда, они получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщалось, в тот день в Нижнем Новгороде состоялся матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграли "Локомотив" и ЦСКА. Драка пассажиров поезда произошла на бытовой почве, некоторые ее участники были пьяны. Все они были задержаны.

Позднее московский суд арестовал лидера фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова и еще трех участников драки.

Между тем, в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре "Интерфаксу" рассказали, что конфликт начался еще в поезде, который ехал из Петербурга в Нижний Новгород. В результате одному из участников были причинены незначительные травмы.

"Пострадавший в ходе конфликта пассажир позвонил по телефону своим друзьям, попросил приехать на Курский вокзал города Москвы и оказать ему помощь. Приехав на вокзал, молодые люди избили двух вышедших на платформу мужчин, на которых как на своих обидчиков указал их знакомый. Оставив пострадавших лежать на платформе, нападавшие с места происшествия скрылись", - сообщили в надзорном ведомстве.