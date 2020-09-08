Отряд боевых кораблей НАТО вошел в Баренцево море

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей НАТО вошел в акваторию Баренцева моря, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Силы и средства Северного флота следят за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем "Росс" ВМС США, зашедшего 7 сентября в акваторию Баренцева моря. Об этом говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.