Вакцина от COVID массово поступит в регионы РФ в ноябре-декабре

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что массовые поставки вакцины от коронавируса ожидаются в регионах России уже к ноябрю-декабрю.

"Вакцина против коронавирусной инфекции в массовом масштабе начнет поступать где-то в ноябре - в декабре", - сказал Мурашко журналистам в Архангельске во вторник.

По его словам, перед этим необходимо провести массовую вакцинацию населения против гриппа, и эта вакцина уже поступила в регионы страны. После этого власти будут готовы начать прививать население от коронавируса.

"Мы должны соблюсти определенный порядок - сейчас поступила вакцина уже против гриппа, в том числе будут дополнительные поставки в регионы. Сейчас нужно начать непосредственно с вакцинации против гриппа, и при выработке иммунитета дальше начнется поставка уже остальных (вакцин - ИФ)", - сказал Мурашко.