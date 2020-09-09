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Москва обеспокоена случаями исчезновения людей в Белоруссии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Случаи исчезновения людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность, Москва исходит из того, что информация по ним будет обнародована в законные сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, какое-то исчезновение людей вызывает обеспокоенность, и, конечно, мы исходим из того, что в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена", - сказал Песков журналистам в среду.

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Так он ответил на вопрос, касающийся сообщений об исчезновении некоторых оппонентов власти в Белоруссии, в частности представителей президиума Координационного совета оппозиции.

При этом Песков опроверг предположения о возможности объединения в той или иной форме России и Белоруссии по итогам предстоящего визита белорусского президента Александра Лукашенко в Москву.

"Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита", - сказал Песков журналистам, комментируя эти предположения. "Это абсолютная чушь", - добавил Песков.

Белоруссия Дмитрий Песков

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