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Штаб Навального в Челябинске сообщил о нападении на координатора

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Челябинске неизвестные избили координатора штаба Алексея Навального Алексея Барабошкина, сообщил штаб в соцсетях. В полиции получили сообщение из больницы, куда доставлен избитый, и начали проверку, сказали "Интерфаксу" в областном ГУ МВД.

По словам активистов, Барабошкина избили без цели ограбления в полночь. Деньги и телефон у него не отобрали. Из травмпункта пострадавшего направили в больницу с подозрением на перелом костей свода черепа.

"На протяжении нескольких недель Алексею поступали угрозы, связанные с работой штаба", - говорят соратники Навального.

Днем ранее неизвестный совершил нападение на штаб Навального в Челябинске. Он вбежал в помещение, где проходила лекция о наблюдении на выборах, и разбил об пол бутылку с сероводородом. Двоим из присутствующих стало плохо. В случившемся разбирается полиция.

Сам Навальный находится на лечении в Берлине.

Челябинск Алексей Навальный МВД

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