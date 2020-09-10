Песков назвал итоги голосования по Конституции продлением вотума доверия Путину

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию косвенно являются вотумом доверия президенту РФ Владимиру Путину, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается поддержки вообще действующего политика, то, конечно, здесь единственным возможным барометром являются голоса избирателей. Вы знаете, что совсем недавно фактически президенту Путину, я бы сказал, косвенный такой вотум доверия был возобновлен, когда прошло при подавляющем одобрении населения и с очень широким участием населения голосование по поправкам в Конституцию, которые были инициированы президентом", - сказал Песков на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

По данным Центризбиркома, на голосовании по поправкам в Конституции их одобрили 77,92% проголосовавших, против были 21,27% при явке в 67,97%.