Грабителя в Кузбассе нашли по могильному кресту

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Прокопьевске направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который украл у бывшей художницы телефон для слабовидящих и забыл у нее в огороде могильный крест, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области.

По данным полиции, летом мужчина пробрался в дом женщины, где забрал ее нее телефон для слабовидящих. Потерпевшая успела разглядеть грабителя и попросила вернуть ей телефон, но тот убежал.

"Потерпевшая раньше профессионально занималась рисованием, поэтому смогла подробно описать приметы подозреваемого. Кроме того, при осмотре места преступления полицейские обнаружили в огороде потерпевшей металлический крест, который устанавливают на месте захоронения. Сотрудники полиции нашли свидетелей, которые видели, как неизвестный мужчина шел по обочине... и нес крест", - говорится в релизе.

С помощью описания и данных свидетелей правоохранители установили личность грабителя, им оказался ранее привлекавшийся за подобные преступления местный житель, который не смог объяснить, куда и зачем он нес кладбищенский крест. Украденным им телефон вернули владелице.

Мужчину будут суть за грабеж по ст. ч. 2 ст. 161 УК РФ, ему грозит до семи лет колонии.