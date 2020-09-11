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"Ъ" сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.

В этом обращении глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина сообщила чиновникам, что ведомство готово включить в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) препарат эмицизумаб для лечения пациентов с гемофилией, но получить его смогут не более 195 человек по всей стране.

Максимкина напомнила, что расширение перечня дорогих лекарств не должно приводить к увеличению расходов на их закупки. Если число больных в регионах, которым нужен эмицизумаб, превысит 195 человек, потребуется дополнительное обоснование, предупредила она. Сейчас в программу ВЗН входит 14 препаратов, в прошлом году на закупку лекарств из этого перечня Минздрав направил 45,1 млрд рублей.

В министерстве со ссылкой на результаты исследования сообщили, что эмицизумаб применяется исключительно для профилактики кровотечений у пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора.

Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев обратил внимание, что Минздрав впервые ограничивает число пациентов при включении в перечень ВЗН нового препарата. Эксперт также рассказал о преимуществах эмицизумаба - он вводится подкожно один раз в две недели, тогда как другие препараты - каждые три дня внутривенно.

Единственный производитель эмицизумаба - швейцарская Roche - заявила, что готова снизить цену на лекарство с 6,6 тыс. до 1,6 тыс. руб. за 1 мг, если его включат в программу ВЗН. Как сообщил представитель Roche Дмитрий Козлов, всего в России зарегистрировано 566 пациентов с тяжелой формой гемофилии А, которым может понадобиться эмицизумаб.

Швейцарская компания готова обеспечить всех их этим препаратом, отметил он. Кроме того, по словам Козлова, предлагаемое Roche позволит Минздраву сэкономить в 2021 году в рамках ВЗН до 4,8 млрд руб.

Минздрав Елена Максимкина Юрий Жулев Roche Дмитрий Козлов

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