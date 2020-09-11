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"Домодедово" с 1 октября повысит тарифы для авиакомпаний на 9-20%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" с 1 октября 2020 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний. Индексация составит от 9 до 20% в зависимости от тарифа, следует из материалов аэропорта.

Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 10%, до 317 руб. за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, сбор за авиационную безопасность - почти на 9%, до 245 руб. за тонну МВМ. Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях вырастет на 20%, до 100 руб. на одного пассажира, на международных - также на 20%, до 140 руб. за человека.

Тариф "Домодедово" за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах поднимется на 10%, до 241 руб. за каждого вылетевшего пассажира старше 12 лет. Этот же тариф при выполнении международных рейсов вырастет тоже на 10%, до 268 руб. за человека.

"В результате индексация в пересчете на один билет составит порядка 100-130 руб., а в общих расходах авиакомпаний на один рейс не превысит 1-2%. Обновленные тарифы соответствуют рыночному уровню Московского авиаузла и ниже сборов крупных региональных воздушных гаваней", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово".

До этого в последний раз "Домодедово" повышало тарифы в апреле 2019 года. Очередная индексация должна была произойти ровно через год, но из-за падения рынка на фоне пандемии COVID-19 аэропорт отложил это решение.

Сейчас рынок авиаперелетов "постепенно переходит к фазе восстановления", считают в "Домодедово". В августе объемы перевозок по внутрироссийским направлениям превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отмечают в аэропорту.

"Однако высокодоходные доли рынка для оператора аэропорта, связанные с полноценным обслуживанием международного сегмента, пока закрыты. Это оказывает существенное давление на экономику аэропортовой деятельности, учитывая значительнее затраты на функционирование инфраструктуры аэропортового комплекса, которые не зависят от фактического объема перевозок", - объясняет представитель "Домодедово".

Индексация тарифов, по его словам, нужна для "обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры, сохранения рабочих мест, поддержки высокого уровня сервиса и безопасности перевозок".

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings. Единственным владельцем "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

Домодедово

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