Ветер повалил в Петербурге полтысячи деревьев, пал вековой клен у Русского музея

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Штормовой ветер за два дня повалил в Петербурге не менее 458 деревьев, в том числе столетний клен у Русского музея, сообщает в пятницу пресс-служба городского комитета по благоустройству.

В комитете уточняют, что подсчитали последствия стихии только на вверенных им территориях.

Стихия уронила красивейший клен в сквере у Русского музея.

Шторм повалил в Петербурге 230 деревьев.https://t.co/Z60tMbZBAL pic.twitter.com/jDJr1iNSGP — ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) September 11, 2020

Сильно пострадали от непогоды Московский район, где были повреждены 24 дерева, Красносельский - 25 деревьев, Невский - 28 деревьев, Василеостровский - 32 дерева, Приморский - 39 деревьев. Больше всего на данный момент было повалено в Петроградском районе - 95 деревьев.

По данным комитета, несколько деревьев упали на проезжую часть, а в Петроградском и Невском районах поваленные деревья повредили припаркованные машины.

"Сильный порыв ветра свалил почти вековой клен в Михайловском сквере прямо напротив Русского музея. Дерево упало на проезжую часть и мешало движению автомобилей, однако аварийная бригада быстро ликвидировала последствия. Еще одно дерево рухнуло прямо у Гостиного Двора на Невском проспекте", - говорится в сообщении.

Службы комитета продолжают осматривать подведомственные им территории.

Как сообщалось, к утру пятницы специалисты городского ГУ МЧС совершили 436 выездов по ликвидации последствий непогоды: ветер повалил 313 деревьев и более 120 слабозакрепленных конструкций. Пострадали два человека. Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС, дамба), закрытые в четверг из-за угрозы подъема воды в Неве до критических отметок, открыли только к вечеру четверга.