Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 13 октября заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Исаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Исаев был задержан по подозрению в организации схем хищения денежных средств в бытность одним из руководителей ЦНИИ "Электроника". Источник не уточнил сумму хищений, однако пояснил, что Исаев был назначен на должность замглавы департамента Минпромторга около года назад и на этом посту продолжал курировать деятельность ЦНИИ.

В свою очередь, в Минпромторге, комментируя информацию о задержании Исаева, заявили, что ведомство сообщило следствию об ущербе, нанесенном государству ПАО "Аквасервис".

Согласно информации на сайте ЦНИИ "Электроника" (входит в состав госкорпорации "Ростех"), предприятие - уникальный информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2016 ЦНИИ как заказчик заключил с "Аквасервисом" контракт на "оказание консультационных услуг в области проведения маркетингового исследования российского телекоммуникационного рынка". Сумма контракта составила 1,1 млн руб.