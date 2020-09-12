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Журналисты телеканала "Белсат" задержаны на акции в Минске

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Журналисты телеканала "Белсат" задержаны в Минске в субботу при освещении оппозиционного "женского марша".

В телеграм-канале "Белсата" сообщается, что журналисты вели стрим. Сотрудников Екатерину Андрееву и Максима Калитовского "бросили в фургон силовики в Немиге", отмечается в сообщении.

Позже Андреева написала в фейсбуке, что их привезли в Октябрьский РУВД Минска. У журналистов забирают камеру и телефоны.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству "Интерфакс", что журналисты "Белсата" задержаны "в рамках административного процесса" и доставлены в Октябрьский РУВД для разбирательства.

Ранее сообщалось, что сотни женщин вышли в субботу на оппозиционную акцию в Минске, а силовики начали задерживать протестующих. По информации очевидцев, некоторые женщины пытались блокировать микроавтобусы с задержанными, срывать балаклавы с силовиков и вставали в сцепки, стремясь защитить участников марша.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс" факт задержаний подтвердили, но число задержанных пока не уточняется.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

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Белоруссия Минск

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