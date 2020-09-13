На выборах главы Пермского края проголосовали 24,5% избирателей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - За два дня досрочного голосования и по состоянию на 10:00 (8:00 по Москве) в Пермском крае на выборах губернатора проголосовали 24,5% избирателей, сообщается на едином портале избирательных комиссий региона в воскресенье.

Проголосовали уже 488 669 человек. На едином портале избирательных комиссий региона сообщается также, что голосование проходит без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в избирком региона не поступало.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Евгений Козлов ("Патриоты России"), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ) и самовыдвиженец Дмитрий Махонин.

В прошедших в 2017 году выборах главы региона к 10:00 проголосовали 4,44% избирателей, однако тогда выборы шли в течение одного дня. Тогда победу в первом туре голосования одержал Максим Решетников, за него проголосовали 82,06% избирателей. В январе 2020 года Решетников возглавил министерство экономического развития РФ.