Самолет S7 вернулся в "Кольцово" после вылета в Москву из-за неисправности

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Командир воздушного судна рейс S7 1174 Екатеринбург - Москва (компания S7 Airlines) в воскресенье принял решение вернуться в аэропорт вылета "Кольцово" из-за технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт, сказали в пресс-службе. Пассажиры ожидают вылета в здании аэровокзала, с ними работают представители авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет компании S7 Airlines около 15:00 вылетел из аэропорта "Кольцово", но вскоре вернулся.