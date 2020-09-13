Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступили за урегулирование ситуации с выдвижением на выборах новых партий с названиями, похожими на старые, а также однофамильцев, если это делается для создания путаницы.

"Партии, которые исторически сложились давно и новые партии с почти таким же названием. Так называемые клоны, спойлеры, они путают людей. И мне кажется, что это серьезная, системная проблема, которую надо выправлять с помощью внесения изменений в действующее законодательство. Это влияет на права человека, на его выбор, сознательно вводит в заблуждение", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

С ней согласилась и Элла Памфилова. "По спойлерам и двойникам это грязная технология. Даже не просто спойлеры-партии, а однофамильцы. Надо подумать об этом. Есть возможность этот процесс упорядочить", - отметила она.