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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - За сутки в России зарегистрировано 5 509 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщает оперштаб.

Последние две недели ежедневно выявляли около 5,1-5,5 тыс. заболевших коронавирусом. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября. До этого с 16 августа выявляли меньше 5 тыс. заразившихся. Столько же - 5509 заболевших было выявлено по данным за 30 июля.

Общее число заразившихся в стране COVID-19 за весь период выросло до 1 068 320. Россия сохраняет четвертое место в мировом антирейтинге. Лидируют в нем США с 6,52 млн заболевших. Следом идут Индия (4,84 млн) и Бразилия (4,33 млн). На пятой строчке Перу с 729 тыс. заразившихся коронавирусом. Всего в мире более 29 миллионов инфицированных за все время наблюдения.

Новые случаи фиксировались в 83 регионах РФ. В Москве за сутки 696 эпизодов. Еще 199 новых заболевших в Санкт-Петербурге, 163 - в Московской области, 160 - в Ростовской области, 147 - в Нижегородской области.

Скончались от COVID-19 за сутки 57 человек. Число жертв за весь период достигло 18 635.

Поправились и выписаны 878 700 пациентов, в том числе 2 475 за последние сутки.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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