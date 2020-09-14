Эпидемиологи предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в ноябре

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом ожидается в ноябре, и тогда же станет ясно, насколько эффективна вакцина от этого заболевания, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Ожидаем очередное повышение заболеваемости в конце ноября, тогда станет очевидно, своевременно сделанная прививка - защищает или нет", - сказал Горелов, отвечая на вопрос, как долго будет защищать вакцина от коронавируса, в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале в понедельник.

За сутки в России зарегистрировано 5 509 новых случаев COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб.

Последние две недели ежедневно выявляли около 5,1-5,5 тыс. заболевших коронавирусом. Более 5 тысяч заболевших в РФ вновь начали выявлять с 4 сентября. До этого с 16 августа выявляли меньше 5 тыс. заразившихся. Столько же - 5509 заразившихся - было выявлено по данным за 30 июля.

Общее число заразившихся коронавирусом в России за весь период выросло до 1 068 320 человек. РФ сохраняет четвертое место в мировом антирейтинге.