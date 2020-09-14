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В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Москва считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров двух лидеров в Сочи.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, не полагают ли в Кремле , что на фоне протестов Лукашенко не хватает легитимности в его стране .

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии были насыщенными, длительными и конструктивными.

"Президенты, конечно же, главным образом концентрировались вокруг тем, которые связаны с дальнейшим развитием двусторонних отношений между Россией и Белоруссией и укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Песков журналистам.

"Остальные нюансы, наверное, относятся к категории тех нюансов, которые я вам сейчас не могу сообщить", - продолжил Песков.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Сочи

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