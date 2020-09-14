Российские истребители поднимались на "перехват" бомбардировщиков США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные подняли в воздух четыре истребителя для сопровождения трех американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Украины и были обнаружены российскими радиолокационными средствами над акваторией Черного моря, говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"Для опознавания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа", - сообщили российские военные.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В Национальном центре управления обороной сообщили, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.

"Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими стратегическими бомбардировщиками не допущено", - отмечается в сообщении.