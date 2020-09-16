Многодетные семьи в Бурятии освободят от транспортного налога

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Закон, предусматривающий освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, приняли депутаты парламента в Бурятии, сообщила "Интерфаксу" министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

"Согласно принятому закону от уплаты транспортного налога освобождаются многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, в приемную семью, и воспитывающие их до 18-летнего возраста", - сказала Быкова.

По ее словам, льгота будет распространяться только на один автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

Министре отметила, что многодетные семьи не будут платить налог c 2021 года, когда физлица будут уплачивать налог за 2020 год.

Выпадающие доходы из республиканского бюджета в связи с принятием этого закона, начиная с 1 января 2021 года, составят 30,2 млн рублей.