Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

Многодетные семьи в Бурятии освободят от транспортного налога

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Закон, предусматривающий освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, приняли депутаты парламента в Бурятии, сообщила "Интерфаксу" министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

"Согласно принятому закону от уплаты транспортного налога освобождаются многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, в приемную семью, и воспитывающие их до 18-летнего возраста", - сказала Быкова.

По ее словам, льгота будет распространяться только на один автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

Министре отметила, что многодетные семьи не будут платить налог c 2021 года, когда физлица будут уплачивать налог за 2020 год.

Выпадающие доходы из республиканского бюджета в связи с принятием этого закона, начиная с 1 января 2021 года, составят 30,2 млн рублей.

Бурятия

Новости

Что произошло за день: вторник, 15 сентября

"ВТБ Капитал" оценил "Совкомфлот" перед IPO в $4-5 млрд

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами
Пожар в торговом центре в Кемерове

Завершено расследование дела совладельца "Зимней вишни"

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия
ДТП с участием Михаила Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд признал законным продление ареста Сафронова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');