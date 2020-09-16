Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

В Думе не поддержали законопроект о доступе прокуроров к данным о счетах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал отклонить законопроект, который наделяет прокуратуру полномочиями по получению информации в банках о движениях по счетам юридических лиц и предпринимателей (ИП), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

Документ (N418364-7) был внесен в парламент в марте 2018 года. Авторы - первый зампред комитета по социальной политике Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) и первый зампред думского комитета по государственному строительству Юрий Синельщиков (КПРФ).

В пояснительной записке к документу уточняется, что действующее законодательство не предоставляет прокурорам право получать справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан при осуществлении прокурорами их полномочий, в том числе и в рамках дел о противодействии коррупции или при контроле за расходами государственных служащих.

"Очевидно, что прокурору необходима эта информация. Во-первых, для того, чтобы осуществлять надзор за законностью деятельности этих органов, которые пользуются банковской тайной, в прокуратуру иногда поступают жалобы и заявления о том. Второе - это борьба с коррупцией. Особую актуальность в последнее время приобретает право прокурора предъявлять иски к тем должностным лицам, которые не могут разумным образом объяснить причины превышения их доходов, их активов по сравнению с их заработной платой", - сказал, представляя законопроект на комитете, депутат Синельщиков.

"Предлагаемый проект федерального закона не конкретизирует полномочия и функции прокуроров, во исполнение которых им будут передаваться сведения, составляющие банковскую тайну. В связи с чем возникает необоснованное расширение полномочий прокуроров, что может привести к злоупотреблению отдельными прокурорами своими полномочиями, нарушению прав и законных интересов физических и юридических лиц, дискредитации института банковской тайны", - говорится в заключении думского комитета.

Госдума

Новости
Пандемия коронавируса

РФПИ договорился о клинических исследованиях COVID-вакцины в Индии

Во ФСИН подвердили смерть Тесака

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

ВС РФ отказал в пересмотре дела организаторов беспорядков на Болотной

ВС РФ отказал в пересмотре дела организаторов беспорядков на Болотной
Экономический кризис

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Тысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под Самарой

Тысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под Самарой

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 5 670 человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 5 670 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');