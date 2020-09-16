В Думе не поддержали законопроект о доступе прокуроров к данным о счетах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал отклонить законопроект, который наделяет прокуратуру полномочиями по получению информации в банках о движениях по счетам юридических лиц и предпринимателей (ИП), а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

Документ (N418364-7) был внесен в парламент в марте 2018 года. Авторы - первый зампред комитета по социальной политике Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) и первый зампред думского комитета по государственному строительству Юрий Синельщиков (КПРФ).

В пояснительной записке к документу уточняется, что действующее законодательство не предоставляет прокурорам право получать справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан при осуществлении прокурорами их полномочий, в том числе и в рамках дел о противодействии коррупции или при контроле за расходами государственных служащих.

"Очевидно, что прокурору необходима эта информация. Во-первых, для того, чтобы осуществлять надзор за законностью деятельности этих органов, которые пользуются банковской тайной, в прокуратуру иногда поступают жалобы и заявления о том. Второе - это борьба с коррупцией. Особую актуальность в последнее время приобретает право прокурора предъявлять иски к тем должностным лицам, которые не могут разумным образом объяснить причины превышения их доходов, их активов по сравнению с их заработной платой", - сказал, представляя законопроект на комитете, депутат Синельщиков.

"Предлагаемый проект федерального закона не конкретизирует полномочия и функции прокуроров, во исполнение которых им будут передаваться сведения, составляющие банковскую тайну. В связи с чем возникает необоснованное расширение полномочий прокуроров, что может привести к злоупотреблению отдельными прокурорами своими полномочиями, нарушению прав и законных интересов физических и юридических лиц, дискредитации института банковской тайны", - говорится в заключении думского комитета.