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Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Немногим более четверти россиян (27%) предпочитают взять кредит для того, чтобы приобрести дорогостоящую вещь, 10 лет назад так поступали 23% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

В свою очередь, как показывают результаты исследования, практически две трети сограждан (62%) для этих целей предпочитают не связываться с кредитами, а накапливают определенную сумму, отмечают социологи. Согласно опросу, в 2010 году аналогичным образом поступали 58% респондентов.

По данным ВЦИОМ, за последние десять лет почти втрое снизилось количество россиян, считающих оптимальным способ для дорогостоящей покупки взять деньги в долг: в 2010 году на это шли 8% сограждан, в настоящее время подобным образом готовы действовать 3% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос был проведен в два этапа - 16 августа и 3 сентября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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