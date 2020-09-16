Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Из-за долга "Почты России" микропредприятие "Восо-логистик" оказалось на грани банкротства

Фото: Георгий Андреев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Специальные меры правительства РФ по защите системообразующих предприятий и организаций в ситуации распространения COVID-19 дают побочный эффект: мелкая логистическая фирма не может взыскать с громадной госкомпании долг по выполненному госконтракту, а госкомпания может довести до уничтожения бизнес своего крошечного контрагента.

Судья ВС РФ, рассматривавший их спор, удивлялся этому, но оснований удовлетворить заявление об исключении госкомпании из числа бенефициаров пандемии не нашел. Возможно, опять сработал традиционный довод чиновников: действуем в рамках своих полномочий, а в рамках своих полномочий мы как хотим, так и действуем.

"Антиковидный" мораторий

В фокусе спора, который рассматривал ВС РФ, было постановление правительства №428, государственное АО "Почта России" и его контрагент - рязанское ООО "Восо-логистик", принадлежащее Ольге Пискун.

Упомянутое постановление на период с апреля по октябрь 2020 года вводит спецмеры по защите компаний и предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей, а также организаций, относящихся к стратегическим и системообразующим. Эти спецмеры защищают от взысканий в рамках исполнительных производств по долгам, возникшим еще до введения моратория. Кроме того, введен запрет на возбуждение процедуры банкротства по заявлениям внешних кредиторов.

В результате введения этих спецмер "Почта России" оказалась в числе своеобразных бенефициаров пандемии, которые получили возможность не платить по счетам: "Восо-логистик" не смогла получить с госкомпании 28,8 млн рублей за осуществленную, но не оплаченную перевозку грузов. Задолженность подтверждена решением суда, вступившем в силу в марте 2020 года, но банк ВТБ вернул компании исполнительный лист со ссылкой на невозможность взыскания из-за правительственного моратория.

В ответ "Восо-логистик" попыталось поставить под сомнение распространение этого моратория на "Почту России". Компания обратилась в ВС РФ с требованием признать недействующим в отношении "Почты России" постановление правительства №428.

Справедливость vs безопасность государства

Правительственный мораторий несправедлив - в этом был главный аргумент заявителя. Его несправедливость в том, что он распространяется на абсолютно все стратегические и системообразующие компании без всяких критериев отнесения их к пострадавшим от COVID-19, настаивала в ВС РФ в среду представитель истца Анастасия Овдиенко.

На это юрист Минэкономразвития возражала, что включение всех стратегических и системообразующих предприятий в мораторный список было сделано "исключительно в целях экономической безопасности государства". Речь не шла об ущемлении прав какой-то отдельной организации, уверяла судью представитель ведомства.

Вторая группа ее аргументов укладывалась в традиционную логику органов исполнительной власти: действовали в рамках своих полномочий, а в рамках своих полномочий мы что хотим, то и делаем.

"Постановление правительства РФ №428 было издано в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, устанавливающих процедуру принятия, правила введения в действие и порядок опубликования и вступления в силу актов правительства. Нарушений в данной процедуре не было, - говорила представитель Минэкономразвития. - Правительству было предоставлено (право - ИФ) определить порядок и условия предоставления вот этого моратория. В связи с чем правительство и издало постановление 428, определив круг должников, в отношении которых не может быть введена процедура банкротства".

По словам представителя Минэкономразвития, компании следовало оспаривать не постановление правительства №428, а акты о включении "Почты России" в состав системообразующих и стратегических организаций.

Пандемия во благо?

Представитель "Восо-логистик" Овдиенко обращала внимание судей на то, что на протяжении всего периода действия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции "Почта России" работу не приостанавливала. Кроме того, в иске компании, с которым ознакомился "Интерфакс", говорилось о том, что "Почта России" в этот период нарастила объем перевозок за счет интернет-магазинов (конкретные данные заявитель не приводит - ИФ).

По части операций рост действительно был. "В среднем с момента введения режима самоизоляции спрос на доставку почтовых отправлений на дом вырос в 25 раз. Пик востребованности пришелся на период 30 марта - 1 апреля, когда было оформлено свыше 190 тыс. заявок. Стоит отметить, что данный сервис пользуется наибольшей популярностью в городах-миллионниках, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, где количество заказов на доставку выросло в 12 раз", - сообщал изданию New Retail Василий Жайворонок, коммерческий директор направления электронной коммерции "Почты России".

Как в целом ограничительные меры, в частности сокращение трансграничных перевозок, сказались на показателях "Почты России", госкомпания пока не сообщала. В апреле Максим Акимов, гендиректор "Почты России", выручка которой в 2019 году составила 206,9 млрд руб., прогнозировал ее падение в 2020 году на 18-30 млрд руб. Позднее, в июле, на встрече с президентом Владимиром Путиным Акимов говорил, что компания вернулась к показателям 2019 года.

"Предприятие с миллиардными оборотами должно микропредприятию"

"Восо-логистик", чистая прибыль которой за 2019 год составила 2,8 млн рублей, напротив, из-за долга "Почты России" оказалась на грани банкротства. В иске логистической компании говорится, что у нее копится задолженность по налогам и перед контрагентами, а в отличие от "Почты России" мораторий на банкротство на нее не распространяется и платить по исполнительным листам нужно.

Причем часть претензий исходит от самой "Почты России". По словам Овдиенко, уже есть несколько решений судов о взыскании пеней с "Восо-логистик" в рамках текущих контрактов - за несвоевременное предоставление транспорта. Суммы Овдиенко не называла. Однако произвести зачет требований невозможно - также из-за правительственного моратория.

- Как же так? Двадцать тысяч должны, а две тысячи взыскивают... - удивился вслух судья ВС РФ Николай Романенков.

Овдиенко говорила, что правительству следовало изначально "предусмотреть какие-то гарантии для тех лиц, кому должны денежные средства". Отсутствие таких гарантий, по ее мнению, свидетельствует о несправедливости действующего подхода. "Фактически предприятие с миллиардными оборотами должно микропредприятию", - резюмировала юрист "Восо-логистик".

Тайна моратория

Сколько продлится сложившееся положение, неизвестно. В заявлении "Восо-логистик" констатация этой туманности перспектив была косвенным аргументом в пользу корректировки правительственного постановления о моратории.

- "Вы пишете в своем исковом заявлении, что вам еще не известно, будет ли продлеваться мораторий или нет. Так спросите тогда!", - предложил судья Романенков представителю "Восо-логистик".

- "Практически вся пресса говорит о том, что будет. Можно спросить", - согласилась Овдиенко.

- "Я не готова ответить за правительство, простите меня, пожалуйста. У меня нет таких полномочий, - сказала представитель Минэкономразвития. - Для меня это тайна".

А пока чиновники молчат, ВС РФ отказал "Восо-логистик" в удовлетворении заявления об исключении почтовой госкомпании из числа бенефициаров инфекции. Овдиенко после заседания не исключила, что "Восо-логистик" будет обжаловать это решение.