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Путин и Лукашенко не обсуждали поставки нового вооружения в Белоруссию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на прошедших в Сочи переговорах поставки нового вооружения Минску не обсуждали, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Вопрос о том, обсуждалась ли эта тема, был задан журналистами Пескову в среду. Он напомнил, что в рамках двусторонних отношений России и Белоруссии осуществляется "много взаимодействия по линии ВПК двух стран".

Ранее в среду Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Белоруссия обратилась к России по поводу новых видов вооружения для укрепления безопасности Союзного государства.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", - цитировало Лукашенко госагентство БелТА.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 14 сентября. Тогда президент РФ заявил, что страны будут проводить ежемесячные военные учения на территориях обоих государств.

Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко

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