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Лукашенко сообщил о просьбе к России по поводу некоторых типов оружия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия обратилась к России по поводу новых видов вооружения для укрепления безопасности Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", - цитирует Лукашенко госагентсов БелТА.

"Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил Лукашенко.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока", - сказал Лукашенко.

"Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает", - заявил он.

Александр Лукашенко Сергей Шойгу Владимир Путин Белоруссия

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