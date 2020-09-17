СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в красноярской клинике

В свою очередь прокуратура начала проверку по факту пожара в наркологической клинике

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех человек при пожаре в наркологической клинике "Чистый город", сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Красноярского края в свою очередь оценит действия ответственных лиц по соблюдению правил пожарной безопасности в клинике, а также проконтролирует ход уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей на пожаре.

"В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка, в том числе уголовно-правовая, действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием граждан, о наркологической помощи гражданам", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что прокурор Красноярского края Роман Тютюник на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в частной наркологической клинике в Красноярске произошел пожар. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали.