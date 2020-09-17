Четверо погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что спасено было 16 человек. В 01:19 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован.

В ведомстве уточнили, что клиника располагается на первом и цокольном этажах жилого дома по адресу проспект Мира, 115а. Возгорание, по данным МЧС, произошло в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.