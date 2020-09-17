В Красноярске задержана директор сгоревшей наркологической клиники

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следователи задержали директора красноярской наркологической клинки "Чистый город", в которой во время ночного пожара погибли четыре человека и двое пострадали, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

"В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержана 45-летняя директор клиники "Чистый город", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, часть пациентов находились в клинике анонимно, и установить личности погибших без проведения геномных экспертиз из-за термических повреждений невозможно.

В рамках расследования уголовного дела назначены биологические, пожарно-технические и другие экспертизы, допрашивается руководство и сотрудники клинки, свидетели и очевидцы, изъята необходимая для расследования документация.

Как сообщалось, четыре человека погибли, двое пострадали во время пожара, который произошел в ночь на четверг в красноярской наркологической клинике "Чистый город". СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).