Меню для школьников РФ будет учитывать религиозные особенности питания

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новые санитарные правила и нормативы по организации питания для школьников будут учитывать религиозные и национальные особенности при составлении меню, а также позволят составлять специальное меню для детей с хроническими заболеваниями, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Как заявила Шевкун в четверг во время вебинара "Про питание: диалог ОНФ с Роспотребнадзором", в новом проекте правил предусмотрено и впервые прописано, что школьное меню "может учитывать национальные, региональные и религиозные особенности" учащихся.

Там также говорится, что дети, которым необходимо специализированное питание, должны быть обеспечены такой едой в соответствии с рекомендациями лечащего врача, добавила начальник управления. Она уточнила, что новые санитарные правила питания уже подготовлены, сейчас они проходят стадию обсуждения.