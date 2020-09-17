Мишустин утвердил обязанности россиян при приглашении иностранцев

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило перечень обязанности россиян, которые приглашают и принимают иностранных граждан. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Оно будет действовать в течение шести лет.

Приглашающая сторона обязана гарантировать обеспечение иностранца жильем, медицинской помощью и обеспечить его материально на условиях, определенных в гарантийных письмах, а также помогать иностранцу в осуществлении им цели въезда, которую он указал в документах.

Для прибывающих с деловой поездкой принимающая сторона должна обеспечить проведение переговоров, иных совещаний или заключение контрактов.

Иностранца, который прибывает для работы, принимающая сторона обязана трудоустроить, дать ему рабочее место и оформить с ним трудовой договор или гражданско-правовой договор на определенные работы.

Если иностранец приезжает с учебной или гуманитарной целью, ему должны организовать учебу или мероприятия гуманитарного, религиозного, культурного или спортивного характера.

Тех, кто приезжает с частной поездкой, принимающая сторона должна поставить на миграционный учет и арендовать для него жилье с заключением договора на свое имя.

Если иностранец исчезает и перестает выходить на связь, принимающая сторона должна сообщить об этом в полицию.

До 15 июля 2021 года МВД должно проанализировать практику применения этого постановления и доложить правительству о результатах.