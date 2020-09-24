Трутнев призвал покончить с браконьерством рыбаков из КНДР в Приморье

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал принять меры против массового браконьерства рыбаков КНДР в водах Приморского края.

"Пограничники говорят о том, что при входе в российские территориальные воды браконьеры (КНДР - ИФ) используют нормы международного права, позволяющие пройти в прибрежные воды в случае плохих погодных условий. Фактически же это просто браконьерские экспедиции", - сказал Трутнев в четверг во Владивостоке на совещании по вопросам национальной безопасности в ДФО, которое проводит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"И этим походам надо положить конец. Экономические интересы страны должны быть защищены", - подчеркнул вице-премьер.

Полпред отметил, что проблема браконьерства обостряется в Приморье в сентябре, когда обычно подходят сайра и кальмар. "В период сайровой и кальмаровой путины в сентябре отмечается массовое нарушение границ исключительной экономической зоны браконьерскими судами. Имелись случаи нападения как на российских рыбаков, так и на сотрудников пограничной охраны ФСБ России", - добавил вице-премьер.

Побережье Хасанского района на юге Приморья напоминает, по его словам, "остров погибших кораблей", вся прибрежная отмель завалена брошенными корейскими рыболовными судами.

Как сообщалось, осенью 2019 года менее чем за месяц российские пограничники задержали у берегов Приморья более 570 браконьеров из КНДР. В одном случае нарушетели оказали вооруженное сопротивление. 16 северокорейских рыбаков, которые устроили нападение на российских пограничников при задержании в море, арестованы.

Против них возбуждены уголовные дела. Ранее в сентябре один из нападавших был приговорен судом в Приморье к семи годам лишения свободы.