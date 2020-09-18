Хабиров призвал допустить Башкирию к лицензированию разработки недр

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Представители Башкирии должны участвовать в выдаче лицензий на на разработку полезных ископаемых в республике, поскольку сейчас руководство региона узнает о появлении лицензиата, только когда он появляется, заявил глава республики Радий Хабиров радио "БизнесFM".

По его словам, лицензированием занимаются федеральные органы.

"Я полагаю, что здесь надо посмотреть, чтобы все-таки мы тоже в этом участвовали и ясно понимали", - сказал он.

Хабиров отметил, что не согласованные с властями регионов решения о выдаче лицензий могут привести к протестам местных жителей, которые либо недовольны близостью разработки к жилью, либо неготовностью добывающих компаний нанимать местных работников.

Для примера он вспомнил свою поездку в Баймакский район, где жители одной деревни пожаловались на разработчиков золота. "Во-первых, рекультивацию не делают, мы не понимаем, куда все эти доходы идут, какие платежи. Говорят: ну как мы можем стоять, если у человека околица, к этой околице уже подходит карьер?" - сказал он.

По его словам, еще в ряде случаев разработчиками недр становятся компании, "которые уже себя дискредитировали".

"Вот как, например, одна золотодобывающая компания, которой сейчас занимается целая комиссия, которую я создал, - прокуратура, Росприроднадзор и так далее. Вот эта одна сама по себе проблема. Я, на самом деле, приветствую эту историю. Почему? Потому что это заставляет тот же бизнес, который приходит разрабатывать природные ресурсы, становиться более социально ответственным. Потому что люди говорят: хорошо, ты пришел, перероешь этот карьер, тогда скажи, что мы получим, придет ли к нам газ в деревню, дорога, рабочие места и так далее. Это нормальный, цивилизованный процесс", - подчеркнул Хабиров.

Комментируя федеральную инициативу о повышении с 1 января 2021 года ставки НДПИ за счет рентного коэффициента для большинства видов твердых полезных ископаемых, глава Башкирии отметил, что пока сложно оценить эффект, в том числе и для региона. Он считает, что повышение налога оправданно, но не сможет решить проблему эффективной разработки недр.

"Сложный вопрос: с одной стороны, повышение нужно. Но, мне кажется, деньги-то лежат не в этом. Деньги лежат в том, чтобы четко проанализировать, сколько же ты берешь с этого карьера - и заплати за этот карьер. И, мне кажется, может быть, даже в текущих ценовых параметрах это было бы выгодно. Для этого нужно цифровать эти карьеры, для этого нужно сильно повысить наши контрольные функции, что, кстати, не очень популярно сейчас. Бизнес говорит: вы нас контролируете, мешаете нам развиваться. Сложный вопрос, здесь надо комплексно подходить", - резюмировал Хабиров.