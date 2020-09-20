Автомобили для перевозки инвалидов освобождены от НДС в России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС). Такое постановление, как сообщает пресс-служба правительства, подписал премьер Михаил Мишустин.

"Речь идёт о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи", - отметили в пресс-службе.

В перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.