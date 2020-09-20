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Конструктор отверг обвинения в краже Россией данных о гиперзвуке США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Утверждение президента США Дональда Трампа о хищении Россией при администрации Барака Обамы данных о гиперзвуковом оружии не соответствует действительности, заявил почетный генеральный директор и почетный генконструктор ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Герберт Ефремов.

"Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком", - сказал Ефремов "Российской газете".

В миреТрамп обвинил Россию в хищении данных о гиперзвуковом оружииЧитать подробнее

19 сентября Трамп заявил, что Россия создала гиперзвуковое оружие, похитив информацию о нем у предыдущей американской администрации. "У нас есть супер-пупер ракета. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычные ракеты. Но Россия получила эту информацию у администрации Обамы, она похитила ее, и создала свою ракету. Но сейчас у нас есть такая, которая намного, намного быстрее", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота.

Трамп повторил свои предыдущие заявления о том, что США создали "самое мощное оружие".

Президент РФ Владимир Путин в День оружейника в субботу, 19 сентября, в режиме видеосвязи провел встречу с Ефремовым и заявил, что самое мощное и современное оружие - у России.

Путин сказал, что постановка на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард" сравнима с реализацией ядерного проекта в СССР.

Россия США Герберт Ефремов

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