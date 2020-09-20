Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Долг Минска перед "Газпромом" погасят рублями, в Москве скончался телеведущий Михаил Борисов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 6 148 новых зараженных коронавирусом. Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 860.

- Умер ведущий телешоу "Русское лото" Михаил Борисов. Он скончался на 72-м году жизни. Борисов почувствовал себя плохо во время телесъемок.

- В Белоруссии прошли традиционные воскресные акции оппозиции. В Минске, по оценкам очевидцев, манифестация впервые за месяц не смогла собрать 100 тыс. человек. В центр белорусской столицы была стянута бронетехника. Акция закончилась задержаниями, в числе задержанных есть россиянин.

- Брестская милиция на акции оппозиции использовала светошумовой патрон. В МВД Белоруссии пояснили, что протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков. Также при разгоне митинга использовали слезоточивый газ.

- Минск погасит долг перед "Газпромом" за счет нового рублевого кредита. По словам Антона Силуанова, задолженность Белоруссии составляет чуть меньше $330 млн, объем обсуждаемого кредита - $500 млн.

- Российские военные самолеты трижды заходили в зону американской ПВО, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Речь идет о Ту-160, которые накануне провели в воздухе рекордное время без посадки и ни разу не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.