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В условиях пандемии интернетом стали пользоваться 78% россиян

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В мае-июле 2020 года в России хотя бы раз в месяц пользовались интернетом 95 млн человек, или 78% населения старше 12 лет. Большинство людей (67%) выходят в интернет со смартфонов, заявил на РИФ in the City гендиректор Mediascope Руслан Тагиев.

Пандемия коронавируса

С десктопов и ноутбуков в интернет выходят 51% россиян, с планшетов - 17%, с помощью Смарт ТВ - 15%.

Ранее замруководителя Минцифры Алексей Волин заявлял, что количество пользователей интернета в России приблизилось к 100 млн человек. Тагиев считает, что этот уровень может быть достигнут в ближайшее время.

В период самоизоляции увеличилось время использования интернета, отмечают в Mediascope. Исследование WEB-Index показало, что в апреле 2020 года пользователи старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. Время использования интернета выросло во всех возрастных группах, но сильнее всего - в возрастной группе 12-24 лет (+16%).

Ранее Волин сообщал, что аудитории сайтов традиционных СМИ в интернете в период самоизоляции выросла суммарно на 150 млн человек благодаря росту интереса россиян к новостям. Теперь же, по данным Mediascope, пользователи вернулись к обычному поведению в интернете.

Если в апреле новостные ресурсы каждый день посещали около 14% россиян, то в июле - порядка 9%, как и в начале года. В социальные сети в июле каждый день стали заходить 47% населения, тогда как в апреле это делал 51%. Восстановилась аудитория навигационных сервисов и карт - в июле их вновь посещали каждый день около 6% населения, сервисов такси и каршеринга - 2,5%, и трэвел-ресурсов - 1,6%.

По-прежнему востребованными остаются видеоконференции: в июле 2020 года такими сервисами хотя бы раз пользовались 2,3 млн человек на десктопе (1,9% населения) и 2,8 млн человек - на мобайле (2,3% населения), сообщили в Mediascope.

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Сеул, Южная Корея
Mediascope Руслан Тагиев Минцифра Алексей Волин коронавирус

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