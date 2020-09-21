Губернатор Подмосковья поручил начать подачу отопления в жилые дома

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник поручил региональным и муниципальным властям начать отопление жилых домов в регионе, сообщает телеграм-канал главы Подмосковья.

"На заседании Андрей Воробьев дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мерзли в квартирах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полномасштабный отопительный сезон в регионе начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, такая погода установится в последней декаде сентября.