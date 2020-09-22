Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на коронавирус показал положительный результат, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Глава края продолжает работать в дистанционном режиме. Мероприятия с его личным участием на ближайшие полторы-две недели отменены.

Сам губернатор призвал жителей Алтайского края соблюдать необходимые меры безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких.