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Житель Саратова задержан за антиисламские призывы в интернете

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали жителя областного центра, причастного к распространению в интернете праворадикальной идеологии, сообщает пресс-служба управления в среду.

По версии следствия, мужчина распространял в сети экстремистские материалы "с целью разжигания межнациональной и межконфессиональной розни".

"На сайтах информационных изданий к статьям по теме возможного строительства новой мечети в Саратове злоумышленник размещал комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении приверженцев ислама, а также представителей кавказской и азиатской национальностей", - говорится в сообщении УФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), решается вопросов об избрании ему меры пресечения.

Саратовская область

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