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В России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина против COVID-19

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вторая по счету российская вакцина от коронавируса получит регистрацию в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин заявил, выступая перед сенаторами РФ в среду. Он напомнил, что российские ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса.

"Вы видели, наверное, на выступлении в связи с Генассамблеей ООН сотрудники обратились к нам с просьбой оказать содействие, в том числе и по вакцинированию - мы, конечно, это сделаем", - пояснил Путин.

Он отметил, что врачи освоили эффективные методы профилактики и лечения COVID-19. По его словам, за прошедшие месяцы возможности системы здравоохранения в России существенно возросли - она готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонному всплеску простудных заболеваний.

"Учитывая здесь все возможные риски, будем, как и прежде работать на опережение", - пообещал президент. Он сообщил, что построены и введены в эксплуатацию новые медцентры, которые готовы функционировать как инфекционные стационары, создан резерв лекарств и средств защиты.

11 августа глава государства рассказал, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Позднее в августе в пресс-службе Роспотребнадзора "Интерфаксу" заявили, что вторая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую производит ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора (ЭпиВакКорона), может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре.

Хроника 09 января – 23 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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