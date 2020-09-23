Путин потребовал к концу года ликвидировать очереди в детсадах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин попросил правительство и Совет Федерации проанализировать ситуацию с отставанием в создании новых мест для детских садов и ликвидировать имеющееся отставание.

На встрече с сенаторами он напомнил, что из-за эпидемии в регионах не смогли выполнить намеченные планы по созданию новых мест. Несмотря на это, заявил Путин, "до конца текущего года отставания нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, и семьи нуждаются в этом".

"Отставание большое... Сейчас не буду приводить конкретные цифры. Считаю, что все это произошло по объективным обстоятельствам, но нужно графики корректировать", - подчеркнул глава государства.

Путин напомнил также, что с 1 сентября этого года в России на системной основе стала решаться задача по обеспечению горячим питанием учеников начальной школы - с первого по четвертый класс. В результате более семи миллионов детей получат бесплатное горячее питание.

В 2021 году на создание новых школьных мест должно быть выделено 76,1 млрд рублей.