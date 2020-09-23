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Минздрав оценил вклад алкоголя в смертность трудоспособных россиян

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Около 10% преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте связано с употреблением алкоголя и курением, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Выступая в Общественной палате РФ, он отметил, что это мировые данные, который подкрепляются и российской статистикой.

Он также сообщил со ссылкой на данные МВД, что 30% правонарушений совершается вечером и связано со злоупотреблением алкоголем.

Как сообщалось, смертность населения трудоспособного возраста в России остается высокой - это признавал и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

О росте этого показателя сообщал и главный нарколог России Евгений Брюн. По его словам, за январь-март - в России в 2019 году умерли 36 тыс. 584 людей трудоспособного возраста, а за аналогичный период 2020 года - 37 тыс. 346.

Счетная палата РФ заявляла, что Минздрав не достиг в прошлом году показателей по снижению смертности населения трудоспособного возраста, которые по плану составляли 437 на 100 тыс. населения, а фактически - 482,8 на 100 тыс. населения.

Минздрав

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