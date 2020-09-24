Бывший начальник ГУВД Екатеринбурга арестован по коррупционному делу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник ГУВД Петербурга Игорь Трифонов и бывший зампред правления банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев арестованы по делу о взятке, сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2015 году Трифонов через посредников получил от Коноплева 7,5 млн рублей за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка.

Следствие получило доказательства, достаточные для задержания и привлечения к уголовной ответственности участников коррупционных схем. Фигурантам дела вменили получение и дачу взятки в особо крупном размере.