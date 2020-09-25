Экс-заместитель главреда Forbes займется редакционным развитием "Ведомостей"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главного редактора Forbes Russia Ирина Казьмина стала заместители гендиректора АО "Бизнес Ньюс Медиа", который издает "Ведомости". О этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БНМ.

Там уточнили, Казьмина приступает к работе с 25 сентября и будет курировать вопросы редакционного развития.

"Сейчас непростое для всех средств массовой информации время, и принимать участие в развитии такого издания как "Ведомости" в составе управленческой команды — это для меня профессиональный вызов. Убеждена, что мы с коллегами справимся со всеми стоящими перед нами задачами",- сказала Казьмина, чьи слова привели в пресс-службе.

Казьмина более 20 лет проработала в деловой журналистике, на протяжении последних четырех лет занимала должность заместителя главного редактора Forbes Russia.

Одновременно с этим, сообщили в БНМ, "Ведомости" покидает Юрий Кацман, последние полгода занимавший должность редакционного директора газеты. Контракт с ним истек 24 сентября.

Гендиректор БНМ Михаил Нелюбин сообщил, что сотрудничество с Кацманом было решено не продлевать. "Мы ценим проделанную Юрием работу и желаем ему успехов в его дальнейшем карьерном развитии", - сказал он.

29 мая в "Ведомостях" сообщили, что сделка по продаже "Бизнес ньюс медиа" закрыта и новыми владельцами компании стали совладелец "Версии" Константин Зятьков и основатель "ФедералПресс" Иван Еремин в лице АО "Саппорт".

На фоне сделки Илья Булавинов досрочно оставил пост главного редактора "Ведомостей" и его сменил основатель издательского дома "Эксперт" Андрей Шмаров. После этого из редакции стали увольняться сотрудники.