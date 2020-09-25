Греф сообщил об отсутствии планов продавать белорусскую "дочку" Сбера

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не рассматривает возможность продажи белорусского дочернего БПС-Сбербанка, сообщил "Коммерсанту" президент, предправления Сбербанка Герман Греф.

"Конечно, ситуация стрессовая - удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Белоруссии. Есть проблемы ликвидности в местной валюте", - отметил он и напомнил, что недавно говорил об отсутствии ликвидности из-за прекращения операций рефинансирования со стороны местного регулятора.

"Ситуация непростая, но она вполне устойчивая, стабильная и полностью под контролем", - отметил банкир.

По словам Грефа, премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов не обращались к Сбербанку с просьбой не закрывать кредитные лимиты на Белоруссию. Ранее о соответствующем обращении сообщил Reuters со ссылкой на источники.

"Ко мне не обращались. Если портится макроэкономика в какой-то стране, портятся и соответствующие метрики компаний, автоматически сокращаются лимиты. В такой ситуации бессмысленно звонить и просить", - сказал Греф.

По его словам, при необходимости ЦБ просто поменял бы регулирование, перестал учитывать определенные риск-метрики, "тогда появилось бы поле для разговора". "Про такие инициативы ЦБ лично я не знаю", - уточнил глава Сбербанка.