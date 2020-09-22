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Греф подтвердил нехватку белорусских рублей у местной "дочки" Сбербанка

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Дочерний банк Сбербанка в Белоруссии (БПС-Сбербанк), как и все участники местного рынка, испытывает проблемы с ликвидностью в белорусских рублях, сообщил президент-предправления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24".

Он объяснил эти проблемы тем, что "фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность, и кредитование в национальной валюте приостановлено". По его словам, с ликвидностью в российских рублях и в остальных валютах у БПС-Сбербанка проблем нет.

"Пока Национальный банк Белоруссии не стабилизирует ситуацию и не начнет предоставлять необходимый объем ликвидности, я думаю, что все участники рынка будут испытывать там проблемы с ликвидностью", - сказал банкир.

В пресс-службе БПС-Сбербанка 11 сентября сообщали, что сохраняются все лимиты от материнского банка, а ликвидность БПС-Сбербанка "сбалансирована благодаря взвешенным действиям на финансовом рынке".

На межбанковском рынке в Белоруссии с конца августа сохраняется жесткий дефицит ликвидности, связанный с временным мораторием на доступ банков к постоянно доступным инструментам поддержки ликвидности со стороны Нацбанка, который стремится снизить давление на валютный рынок на фоне массовых народных протестов в период после выборов президента, прошедших 9 августа.

БПС-Сбербанк входит в число системообразующих банков Белоруссии. В конце августа банк, наряду с некоторыми другими белорусскими банками, приостановил потребительское кредитование.

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Сбербанк БПС-Сбербанк Герман Греф Белоруссия Нацбанк Белоруссии

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