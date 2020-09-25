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Столкнувшийся с контейнеровозом корабль "Казанец" встал на ремонт в Балтийске

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Малый противолодочный корабль (МПК) "Казанец" Балтийского флота (БФ) встал на ремонт в Балтийске, заявил в пятницу "Интерфаксу" источник, близкий к Балтфлоту.

"Казанец", получивший повреждение корпуса при столкновении с иностранным судном, встал на ремонт на АО "33-й Судоремонтный завод" (г. Балтийск, входит в состав ОСК). Специалисты уже осмотрели пострадавший бак (носовая часть корабля - ИФ), определили задачи и степень ремонта МПК", - сказал собеседник.

По его словам, принято решение, что часть восстановительных работ на корпусе корабля будет выполнять 33-й завод. Эти работы позволят МПК совершить переход к постоянному месту базирования в Кронштадт, где и будет выполнен основной ремонт.

Предстоящие работы в Кронштадте можно охарактеризовать, как средний ремонт. О сроках его выполнения говорить преждевременно. В процессе работы могут быть выявлены скрытые дефекты и повреждения.

"МПК был построен в 1986 году на судоверфи в ГДР и, несмотря на то, что корабль находится в хорошем состоянии, сюрпризы могут появиться", - пояснил собеседник агентства.

"В настоящее время МПК покинул акваторию завода и встал к одному из причалов военно-морской базы Балтийска. Но через некоторое время корабль вернется на предприятие для ремонтных работ", - добавил источник.

Как сообщалось, 23 сентября в проливной зоне в территориальных водах Дании в условиях сильного тумана МПК "Казанец" столкнулся с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых остров. Российский корабль получил повреждения, никто из экипажа не пострадал. Корабль покинул датские территориальные воды и направился в Балтийск.

На Балтфлот уже прибыла комиссия из Главного штаба ВМФ, которая будет выяснять обстоятельства этого морского инцидента.

По факту столкновения должна быть организована прокурорская проверка и доследственная проверка, которые будут проводить органы соответствующих военных ведомств – прокуратуры и военного следствия.

Казанец Балтийский флот

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