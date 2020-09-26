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Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ не заложило ни в базовый, ни в консервативный сценарии макропрогноза на 2020-2023 годы вторую волну коронавируса, но подчеркивает, что эта волна остается основным риском для параметров прогноза.

"Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021 г. по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью", - говорится в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2020-2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16 сентября.

В министерстве констатируют, что санитарно-эпидемиологические ограничения снимаются постепенно и неравномерно по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и мощностей системы здравоохранения.

"Часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер. Именно санитарно-эпидемиологическая обстановка, прежде всего, будет определять скорость восстановления экономики", - говорится в макропрогнозе.

Кроме того, в министерстве указывают на высокую неопределенность развития мировой экономики и широкий диапазон прогнозов аналитиков и международных организаций по глобальному росту на текущий и следующий год: от -3% до -5% на 2020 г. и от 3,5% до 6,5% на 2021 год. "Восстановление мировой экономики существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина, что может привести не только к сохранению ограничений со стороны спроса, но и к возникновению разрывов в глобальных цепочках создания добавленной стоимости", - предупреждают в Минэкономразвития.

При этом в министерстве отмечают, что в III квартале 2020 года "ограничительные меры приобрели более гибкий и точечный характер, чем на начальном этапе распространения новой коронавирусной инфекции". "Такой подход позволяет ожидать дальнейшего постепенного восстановления глобальной экономической активности во второй половине 2020 года и в 2021 году", - говорится в макропрогнозе.

Инфляция

Бюджетная консолидация в 2021 году окажет сдерживающее влияние на инфляцию в РФ, которая прогнозируется на уровне 3,7%, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития на 2020-2023 годы.

"В 2021 году сдерживающее влияние на темпы роста потребительских цен окажет запланированная бюджетная консолидация, которая будет лишь отчасти компенсирована реализацией эффекта от произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. В этих условиях инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 3,7% г/г. В дальнейшем предполагается возвращение темпов роста потребительских цен к целевому уровню Банка России (4%)", - отмечается в макропрогнозе.

В Минэкономразвития напоминают, что "необходимость реализации масштабных программ, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и смягчение экономических последствий от введения ограничительных мер, потребовала существенного смягчения бюджетной политики (в 2020 году и частично в 2021 году, полный возврат к параметрам бюджетного правила планируется в 2022 году - ИФ)".

В 2020 году Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 3,8%.

В прогнозе также отмечается, что средний курс рубля за январь-август составил 70,0 руб. за доллар, при этом в среднем за период 1-25 сентября валютный курс достиг 75,2 руб/$, "что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов".

"По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб/$. Среднегодовой курс рубля к доллару ожидается на уровне 72,4 в 2021 г., 73,1 в 2022 г., 73,8 в 2023 году", - ожидают укрепление рубля через несколько месяцев в Минэкономразвития, объясняя текущее его ослабление ниже фундаментальных значений временными факторам.

"Умеренное ослабление валютного курса (примерно на 1% в год к доллару США и примерно на 2% в год к бивалютной корзине) будет обусловлено, главным образом, инфляционным дифференциалом со странами - торговыми партнерами. При этом в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что позволит сохранить конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта", - прогнозируют в министерстве.

Базовый прогноз

Как сообщалось, в базовый вариант прогноза заложена цена на нефть марки Urals $45,3 за баррель в 2021 году. В 2022-2023 гг. цены на нефть будут находиться в диапазоне $46-48 за баррель. "Указанная траектория в целом соответствует текущим значениям форвардных контрактов на соответствующие периоды", - отмечают в министерстве.

Снижение ВВП РФ в 2020 году ожидается на уровне 3,9%, падение розничных продаж на уровне 4,2%, падение инвестиций в основной капитал на уровне 6,6%.

"Дальнейшее восстановление экономической активности с текущих уровней будет сдерживаться рядом факторов. Во-первых, значительный вклад в восстановление на потребительском рынке вносят краткосрочные факторы - отложенный спрос населения, сформировавшийся в период действия карантинных мер; принятые меры социальной поддержки с ограниченным сроком действия; дополнительный спрос на товары и услуги внутри страны в период летних отпусков из-за сохраняющихся ограничений на международные перемещения. По мере исчерпания данных факторов падение доходов населения будет сдерживать потребительский спрос. В этих условиях потребление домашних хозяйств в ближайшие месяцы будет сохраняться ниже уровней прошлого года", - предупреждают в Минэкономразвития о замедлении в восстановлении экономактивности.

"Во-вторых, во второй половине текущего года ожидается дальнейшее снижение инвестиционной активности. Ее падение будет обусловлено инерционным характером процессов планирования капитальных вложений в компаниях, которые продолжают пересматривать свои инвестиционные программы", - также говорится в прогнозе.

"В-третьих, в условиях действия сделки ОПЕК+, направленной на поддержку цен, показатели физических объемов выпуска в добывающем комплексе до конца года будут оставаться слабыми. Кроме того, сохранение ограничений на международные перемещения будет сдерживать восстановление в транспортной отрасли", - отмечают в Минэкономразвития.

В 2021 г., по мнению Минэкономразвития, на темпы восстановления экономики будет оказывать влияние ряд разнонаправленных факторов.

"С одной стороны, негативное влияние остаточных карантинных ограничений, а также изменений потребительского поведения будет менее существенным, чем предполагалось ранее. Кроме того, поддержку росту будет оказывать реализация эффекта от произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. С другой стороны, сдерживающим фактором станет дальнейшая нормализация бюджетных расходов после их наращивания в 2020 г. в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержки экономики", - описывают в министерстве факторы, которые будет влиять на рост экономики в следующем году.

"С учетом указанных факторов рост ВВП в 2021 году ожидается на уровне 3,3%. Таким образом, к III кварталу 2021 года российская экономика достигнет докризисного уровня и к концу 2021 г. выйдет на траекторию устойчивого роста, соответствующую достижению национальных целей развития. В 2022-2023 гг. рост экономики продолжится темпом не менее 3%. При этом в 2022 г. положительный вклад в динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+ в соответствии с ее текущими параметрами, которое приведет к росту добычи нефти", - описывают в министерстве базовый сценарий прогноза на 2021-2023 годы.

Консервативный прогноз

Консервативный вариант прогноза Минэкономразвития качественно не отличается от базового сценария. В консервативном варианте прогноза восстановление мировой экономики будет происходить медленнее, чем предполагается в базовом варианте, в результате цены на нефть в рамках консервативного варианта прогнозируются в диапазоне $43-45 за баррель в среднесрочной перспективе.

Рост ВВП РФ в консервативном сценарии прогнозируется на уровне 2,7% в 2021 г. и 2,9% в 2022 г. с последующей стабилизацией на уровне около 2,5%.

Минэкономразвития РФ

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